واصل مالك نادي ألميريا ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، هجومه على إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسجيل صوتي لمحادثة بين مسئولي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للنادي الأهلي.
ومضمون المحادثة أن إدارة الأهلي أصدرت تعليمات لمسئولي صفحات مواقع التواصل لتهدئة الأجواء، وعدم نشر أي شئ عن تركي آل الشيخ ، بسبب الخلافات بينه وبين الإدارة.
وعلّق تركي آل الشيخ على التسجيل الصوتي للمكالمة قائلاً: "أسلوب رخيص زي رخص الي بيديهم التعليمات".
يشار إلى أن آل الشيخ شن هجوماً على إدارة الأهلي خلال الأيام الماضية، حيث قال في منشور على فيس بوك: "اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجة".
وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق: "الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! ،والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ،لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!".
كانت هذه تفاصيل خبر بتسجيل صوتي.. تركي آل الشيخ يواصل هجومه على الخطيب وإدارة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.