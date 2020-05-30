شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. طاولة "بينج بونج" تجمع الحضرى والصقر ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل الثلاثى عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، والصقر أحمد حسن نجم الفراعنة والقطبين السابق، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، توقف النشاط الرياضى للتجمع وممارسة هوايتهم فى لعبة "البينج بونج".

حيث تجمع الحضرى وأحمد حسن ومصطفى محمد وصديقهم ميدو كاتس، وقاموا بخوض عدة مباريات فى لعبة "البينج بونج" والتى شهدت تألق معظمهم نظرًا لكونها الهواية المفضلة لهم، لاسيما وأن مصطفى محمد كان استعان بطاولة "بينج بونج" فى منزله للتغلب على ملل العزل المنزلى فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا.

ويبدو أن فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى للحد من انتشار الوباء العالمى، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، الذى بدأ يخطو خطواته الأولى فى عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدورى.

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عصام الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.







