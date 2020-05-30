سيد عبدالحفيظ يغرم جونيور أجايي بعد ظهوره إعلاميًّا

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع غرامة مالية على النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تسجيله حلقة تليفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية منذ فترة، دون الرجوع إليه في هذاالأمر.
يأتي قرار مدير الكرة بعد مخالفة اللاعب لوائح النادي المتعارف عليها في هذا الشأن. وكانت إحدى القنوات قد بثت مؤخرًا تنويهًا حول الحلقة، التي سيظهرخلالها أجايي لاعب الأهلي الأسبوع المقبل.
يذكر أن عبدالحفيظ كان قد أعلن في وقت سابق عدم ظهور أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم في البرامج التليفزيونية والإذاعية، بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبي الأهلي للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.
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