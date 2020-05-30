بالصور.. شادي محمد يحتفل بعيد ميلاد نجله فارس مع الأهل والأصدقاء

احتفل شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاد نجله فارس ال15 ، وسط عدد من الاهل والأصدقاء. وأكمل فارس شادي محمد 15 عاما اليوم، واحتفل والده بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء. واحتفل والده بعيد ميلاده وسط مجموعة من الأصدقاء. وحقق شادي محمد بطولات عدة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر قبل رحيله لخوض تجربة مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري. وابتعد شادي محمد عن شاشة قناة الأهلي منذ تولي محمود الخطيب رئاسة النادي خاصة أنه كان من الداعمين لرئيس النادي السابق محمود طاهر. مصر قبل رحيله لخوض تجربة مع الإسماعيلي والاتحاد السكندري. وابتعد شادي محمد عن شاشة قناة الأهلي منذ تولي محمود الخطيب رئاسة النادي خاصة أنه كان من الداعمين لرئيس النادي السابق محمود طاهر.

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