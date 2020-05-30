شاهد.. تركي آل الشيخ يواصل هجومه على الأهلي بنشر تسجيل صوتي

واصل تركي آل الشيخ رئيس خيئة الترفيه السعودية و الرئيس الشرفي للأهلي، هجومه علي إدارة النادي، بنشر تسجيل صوتي، لمحادثة بين مسؤولي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للنادي.

ونشر تركي آل الشيخ التسجيل الصوتي للمكالمة منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقا عليه

: " أسلوب رخيص زي رخص الي بيديهم التعليمات".

ومضمون تلك المكالمة أن إدارة النادي الأهلي أصدرت تعليمات لمسؤولي الصفحات لتهدأة الأجواء، وعدم نشر أي شئ عن تركي آل الشيخ ، بسبب الخلافات بينه وبين الإدارة.

وكان تركي آل الشيخ شن هجوما علي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية قائلا: " اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ،وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ، الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! ،والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ،لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!".

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التسجيل الصوتي..