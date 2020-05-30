مدرب ليستر سيتي يكشف عن تفاصيل معركته مع فيروس كورونا

روي الأيرندلي براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الجمع ، قصة كفاحه مع فيروس كورونا بعد أن أصيب به في مارس الماضي عقب توقف النشاط الكروي.
وقال رودجرز في تصريحات لإذاعة إنجليزية مساء اليوم الجمعة: " الكاد كنت أقوى على المشي وذكرني بتسلق جبل كليمنجارو» عام 2011 لعمل خيري وعلى ارتفاع 5865 مترا فيتنزانيا، كلما صعدت أكثر، كلما عانيت للتأقلم وأزدادت صعوبة التنفس"
وأضاف: " كان لدينا إجازة لأسبوع عندما كان يفترض أن نواجه واتفورد (14 مارس)، ثم بدأت أعاني في الأسبوع التالي، وعانت زوجتي معي من نفس الأعراض".
وتابع : " لثلاثة أسابيع فقدت حاستَي الشم والذوق. لم تكنلدي أية قوة وبعدها بأسبوع شعرت زوجتي بالعوارض عينها، خضعنا للفحوص وتبيّنت إصابتنا بالفيروس، و اتذكر المرّة الأولى التي حاولت فيها الركض بعد الإصابه، كان من الصعب أن أركض عشر ياردات ، كما انني فقدت الشهية وكان غريبا أن أتناول طعاما لست قادرا على تذوقه".
ويعتبر براندن رودجرز هو المدر الثاني في الدوري الإنجليزي الذي أعلن أصابته بفيروس كورونا ، وذلك بعد المدير الفني الحالي لأرسنال مايكل أرتيتا الذي بشكل كامل الأن من المرض.
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