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عمرو الجنايني: اتحاد الكرة اتخذ إجراءات بعد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

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أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على أن الاتحاد اتخذ العديد من الإجراءات بعد

إصابة د.محمود سعد المدير الفني الجبلاية بفيروس .

 

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد على الفور بدأ تعقيم مقر الاتحاد بجانب عزل المخالطين، موضحًا أن حالة محمود سعد أصبحت جيدة جدا في الساعات الماضية.

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