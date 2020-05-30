عمرو الجنايني: اتحاد الكرة اتخذ إجراءات بعد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على أن الاتحاد اتخذ العديد من الإجراءات بعد

إصابة د.محمود سعد المدير الفني الجبلاية بفيروس كورونا

وقال الجنايني في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد على الفور بدأ تعقيم مقر الاتحاد بجانب عزل المخالطين، موضحًا أن حالة محمود سعد أصبحت جيدة جدا في الساعات الماضية.