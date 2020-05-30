أعلن نادي الملعب القابسي التونسي، اليوم الجمعة، وفاة عزيز راجح لاعب فريق الشباب بالنادي، جراء صعقة كهربائية. ونعى الملعب القابسي وفاة لاعبه عبر صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الله اكبر ، الله اكبر Advertisements ، الله اكبر .

تلقينا ببالغ الحسرة و الاسى، فاجعة انتقال اللاعب الشاب "عزيز راجح" اثر صعقة كهربائية ظهر اليوم ..

باسمنا الخاص و نيابة عن الاسرة الموسعة للملعب القابسي نتقدم بتعازينا الحارة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان ويسكنه فراديس جنانه و ان يلهم اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان الله.

يذكر أن النشاط الرياضي في تونس متوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس ، الله اكبر .تلقينا ببالغ الحسرة و الاسى، فاجعة انتقال اللاعب الشاب "عزيز راجح" اثر صعقة كهربائية ظهر اليوم ..باسمنا الخاص و نيابة عن الاسرة الموسعة للملعب القابسي نتقدم بتعازينا الحارة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و ان ويسكنه فراديس جنانه و ان يلهم اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان الله.يذكر أن النشاط الرياضي في تونس متوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملعب القابسي التونسي يعلن وفاة لاعبه بصعقة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.