الاتحاد الأوروبي يدرس فكرة تغير مكان إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2019-2020).
وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية والتي كان مقرر إقامتها في إسطنبول بتركيا، وذلك بسبب إمكانية إقامة المباراة بدون حضورجماهيري في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد « كوفيد19 ».
ووفقًا لصحيفة «الإندبندنت»: « يتزايد احتمال نقل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا من إسطنبول، وأجرت دولة تركياوالاتحاد الأوروبي لكرة القدم أول جولة من المفاوضات وذلك حول أن الدولة المضيفة لن تسترد استثماراتها في حال إقامة المباراة من دون جمهور».
وأشارت الصحيفة إلى أن: «هذه المناقشات ما زالت حتى الآن في مرحلة مبكرة للغاية، ولكن تم بالفعل تسمية البدائل مثل لشبونة وبعض المدن الألمانية».
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