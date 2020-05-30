فيفا يضع حزمة من التدابير الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعودة كرة القدم

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و211 اتحادا قاريا حزمة من الإجراءات والتادابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها في حال موافقة الحكومات الأهلية لكل اتحاد على عودة نشاط كرة القدم .

ويهدف فيفا إلى تسهيل الإجراءات على الاتحادات الأهلية مع ضمان تقليل المخاطر إلى أقل حد ممكن لعودة النشاط بطريقة أمنه عن طريق وضع معايير خاصة بالتجمعات والتدريبات سواء الفردية أو الجماعية .

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم عدة توصيات للجنة الطبية التي تم تكليفها من قبل الاتحاد والتي تضم مسؤلي اللحان الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بوضع عدد من الضوابط التي من المفترض أن يتم تنفيذها بالتزامن مع التوجيهات الدولية والوطنية حول الصحة العامة والتجمعات الجماهيرية.

وأكد فيفا في بيان له اليوم أن هدفه الاساسي هو استئناف أنشطة كرة القدم بما لا يضر بصحة الأفراد أو المجتمع من خلال الاعتماد على معلومات صحية موضوعية لضمان إجراء الأنشطة بأمان وعدم المخاطرة بزيادة معدلات انتقال فيروس كورونا COVID-19 .

وجاءت توصيات اللجنة الطبية المشتركة من فيفا ومنظمة الصحة العالمية على ركائز النحو التالي :

1. النظافة والمسافة (في بيئة تدريبية وتنافسية ، لتشمل

مرافق التدريب والملاعب):

• تبقى على علم بالمبادئ التوجيهية الحالية من السلطات الوطنية والمحلية ، ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الإدارية لكرة القدم حول آخر التطورات المتعلقة بـ COVID-19.

وتشمل هذه التوصيات الصحة العامة والمبادئ التوجيهية للسيطرة ومنع انتشار الفيروس.

• الحفاظ على البعد الاجتماعي ، أي مسافة لا تقل عن 1 م 6

• تشجيع وتفويض تدابير النظافة ، مثل:

• غسل اليدين؛ استخدام معقمات اليد .

• تجنب ملامسة العينين / الفم / الأنف .

• تغطية الفم والأنف بمرفق أو منديل عند السعال أو العطس.

• التخلص من الأنسجة في صندوق مغلق.

• تعقيم المعدات الرياضية أو الرياضية بانتظام ، وكذلك "المناطق ذات الحركة المرورية العالية" ؛

• تجنب مشاركة المعدات الرياضية ، مثل زجاجات مياه.

• استراتيجيات للحد من الاتصال / التفاعلات ، على سبيل المثال نظم أحادية الاتجاه في المباني و

الحفاظ على الأبواب في الوضع المفتوح .

• تجنب المصافحة وأي اتصال شخصي آخر.

• تجنب ممارسة التمارين القوية المستمرة ما لم تكن آمنة طبيا .

• ضمان النوم الكافي والتغذية.

2. الخضوع لاختبار وفحص طبي عند اللزوم

• مراقبة المشاركين عن كثب بحثًا عن أي أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وعزل المصابين

الأفراد والاتصال بمقدم الرعاية الصحية على الفور إذا كان أي مرض في الجهاز التنفسي

ملحوظ.

• تنفيذ تدابير الحماية الموصى بها ، بما في ذلك الفحوصات الصحية اليومية

(تتراوح من مراقبة علامات / أعراض الجهاز التنفسي إلى درجة حرارة الجسم

الشيكات والاختبارات المعملية COVID-19 محددة).

• إجراء اختبارات خاصة بالجهاز التنفسي والقلب والعضلات الهيكلية كما نصح بذلك

المتخصصين في الرعاية الصحية ، تبعا لمدى توافر ، COVID-19 ، والتمويل

ومستوى المنافسة.

• اختبار المشاركين في كرة القدم ، حسب التوفر والموثوقية / الصلاحية

من مجموعات الاختبار. من المهم أن شراء واستخدام مجموعات الاختبار بأي حال من الأحوال

تنتقص من موارد وقدرات السلطات الصحية المحلية / الوطنية

أنظمة الاختبار. يجب استخدام مجموعات الاختبار فقط بشرط التحقق العلمي ، محليًا

توافر وتوجيهات السلطات الصحية المحلية ، وبالاقتران مع

التعليم لتعزيز فهم إجراءات الاختبار ومعنى

نتائج الإختبار. في المستقبل ، الاختبار المنتظم (ربما اختبار PCR واختبار الأجسام المضادة)

على الأرجح سيكون أحد عناصر التدريب الجماعي واللعب والسفر. الدليل

دعم استخدام الاختبار ينمو بسرعة وسيتم تحديث هذا المستند

كما يظهر دليل إضافي.

• إجراء فحص COVID-19 المقترح كما يلي:

يتم اختبار جميع اللاعبين العائدين إلى كرة القدم المحترفة لاختبار COVID-19 في صورة

حماية وبناء الثقة النفسية داخل الفريق والمناطق المحيطة.

أ. يتم إجراء أول اختبار قبل 72 ساعة من استئناف أنشطة كرة القدم

منع السلبيات الكاذبة (حاملات الفيروس بدون أعراض).

ب. يتم إجراء الاختبار الثاني قبل بدء الدورة التدريبية الأولى.

ج. ثم يتم اختبار المشاركين في كرة القدم في المنزل أو في مواقع محددة في

نواديهم من قبل أطباء الفريق بعد النظافة الموصى بها والحماية

الإجراءات. قد يكون من الممكن الوصول إلى المواقع من خلال محرك الأقراص.

د. لن يُسمح للمشاركين في كرة القدم الذين أثبتت نتائجهم الإيجابية بالمشاركة في أي منها

أنشطة كرة القدم وسيتم توجيهها لمتابعة توصيات

السلطات الصحية للبلد المضيف المعني.

ه. يُسمح فقط للمشاركين في كرة القدم الذين يختبرون نتائج سلبية

أنشطة كرة القدم.

3. احتياطات ومرافق السفر (بما في ذلك الإقامة في الفنادق والمنزل):

• تعقيم وسائط النقل للمباريات / التدريب ؛

• تعقيم الإقامة وإعداد الطعام وتوزيعه ؛

• الحفاظ على موظفي الهيكل العظمي لتقليل انتقال العدوى ؛ و

• تنفيذ والحفاظ على تدابير المسافة البعيدة.

