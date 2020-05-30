جدول مباريات اليوم السبت 30-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، السبت الموافق 30-5-2020، الذي يشهد استئناف الجولة الـ 29 من الدوري الألماني، بالإضافة إلى عودة المنافسات في الدوري البولندي، الدوري الأوكراني، الدوري التشيكي، الدوري الصربي، الدوري البيلاروسي، والدوري الكوري الجنوبي.

والبداية مع الدوري الألماني، حيث تلعب اليوم 5 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ29، اهمها مواجهة “بايرن ميونخ” نظيره “فورتونا دوسلدورف”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

سنبقى في ألمانيا، مع 4 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثانية، تنطلق جميعها في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، حيث يواجه فريق “ساند هاوزن” نظيره “هانوفر”، بينما يقابل “كارلسروه” فريق “سانت باولي”، ويلعب “نورنبيرج” امام “بوخوم”، ويستقبل “هوليستن كيل” نظيره “أرمينيا بيليفيلد”.

نذهب إلى بولندا، حيث تُلعب اليوم 3 مباريات في الجولة الـ27، بعدما صادقت رابطة أندية الدوري البولندي على استئناف النشاط الرياضي مع عودة جزئية للجماهير كأول دوري يتخذ مثل هذه الخطوة منذ ظهور وباء كورونا، حيث يواجه فريق “ليجيا وارسو” نظيره “ليخ بوزنان” في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى الدوري الكوري الجنوبي، مع مباريات الجولة الرابعة، حيث يواجه فريق “جيونبك هيونداي موتورز” فريق “جانجون إف سي”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

والتالي جدول مباريات اليوم السبت 30-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 29

هيرتا برلين – أوجسبورج. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

شالكه 04 – فيردر بريمن. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

فولفسبورج – آينتراخت فرانكفورت. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

ماينز – هوفنهايم. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport Bundesliga 5 HD.

بايرن ميونيخ – فورتونا دوسلدورف. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 29

ساند هاوزن – هانوفر. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

كارلسروه – سانت باولي. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport Bundesliga 4 HD.

نورنبيرج – بوخوم. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport Bundesliga 5 HD.

هوليستن كيل – أرمينيا بيليفيلد. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري البولندي الممتاز – الجولة 27

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L K S لودز – غورنيك زابجة. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Canal + Sport Polska.

بياست غليفيسي – فيسلا كراكوف. الساعة 15:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Canal + Sport Polska.

ليخ بوزنان – ليجيا وارسو. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Canal + Sport Polska.

الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الرابعة

جانجون إف سي – جيونبك هيونداي موتورز. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

بوسان آي بارك – سوون سامسونج. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جوانغجو إف سي – أولسان هيونداي. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري التشيكي الممتاز – الجولة 26

سيقما أولوموتش – بريبرام. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سلوفان ليبيرتش – سلوفاكو. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

زلين – بانيك أوسترافا. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

فيكتوريا بلزن – ملادا بوليسلاف. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سلافيا براغ – يابلونك. الساعة 18:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

دوري البيلاروسي الممتاز – الجولة 11

مينسك – سلوتسك. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

بلشاينا بابرويسك – سلافيا موزير. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

دينامو مينسك – شاختار سوليغورسك. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

الدوري الصربي الممتاز – الجولة 27

رادنيك سوردوليتشا – بروليتير. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

بارتيزان بلجراد – ملادوست لوكاني. الساعة 15:30 مساءً بتوقيت جرينتش

نابريداك – رادنيسكي نيش. الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جرينتش

الدوري المجري الممتاز – الجولة 26

فاردا – أويبست. الساعة 14:55 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة M4 Sport HD Hungary.

ديوشغيوري – ميزوكوفسد. الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة M4 Sport HD Hungary.

باكسي – مول فيدي. الساعة 19:05 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة M4 Sport HD Hungary.

الدوري الكوستاريكي – الجولة 19

خيكارال – يونيفيرسيداد دي كوستاريكا. الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

مونيسبال جريسيا – جوادالوب. الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

الدوري الدانماركي الدرجة الأولى – الجولة 21

كويه – هفيدوفر. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

فريماد اماجير – كولدينغ. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

الدوري الإستوني – الجولة 12

فلورا – كالف تالين. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

كورسار – ترانز نارفا. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

تي جي كي ليغيون – تامكا تارتو. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش.