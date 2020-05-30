رياضة | الزمالك يبحث ملف التعاقد مع هارب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يبحث ملف التعاقد مع هارب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، عن عرض وكيل المهاجم سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي، على الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة صحيفة "africafootunited"، فإن كوليبالي عرض نفسه على الزمالك، من أجل العودة إلى الدوري المصري مجدداً خلال الفترة المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن كوليبالي يرغب في العودة مجدداً إلى الدوري المصري، بعدما هرب عن الأهلي عام 2017.

وأشارت الصحيفة، أن مسؤولي الزمالك سوف يعرضون ملف اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون، من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وتبحث إدارة الزمالك عبر مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة، من أجل مساعدة مصطفى محمد لاعب الفريق خلال الموسم المقبل.