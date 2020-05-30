رياضة | بعد اقترابه من العودة.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من العودة.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن عودة منافسات البريميرليج في منتصف شهر يونيو المقبل وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل استئنافه. 1-ليفربول: 82 نقطة. 2-مانشستر سيتي: 57 نقطة. 3-ليستر سيتي: 53 نقطة. 4-تشيلسي: 48 نقطة. 5-مانشستر يونايتد: 45 نقطة. 6-ولفرهامبتون: 43 نقطة. 7-شيفيلد يونايتد: 43 نقطة. 8-توتنهام هوتسبير: 41 نقطة. Advertisements 9-أرسنال: 40 نقطة. 10-بيرنلي: 39 نقطة. 11-كريستال بالاس: 39 نقطة. 12-إيفرتون: 37 نقطة. 13-نيوكاسل يونايتد: 35 نقطة. 14-ساوثهامبتون: 34 نقطة. 15-برايتون: 29 نقطة. 16-وست هام: 27 نقطة. 17-واتفورد: 27 نقطة. 18-بورنموث: 27 نقطة. 19-أستون فيلا: 25 نقطة. 20-نورويتش سيتي: 21 نقطة.

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