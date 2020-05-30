شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه كلمة للمصريين: «الرسالة وصلت؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، كلمة للمصريين عبر فيها عن شكره وامتنانه لهم وأنهم أهل طيبة وكرم. وقال «آل الشيخ»، في تدوينة عبر «فيس بوك»: «أهل مصر أهل طيبة وكرم وجدعنه ووفاء وأخلاق ... الرسالة وصلت؟». وأكد أنه يحمل للمصريين كل معاني الحب والامتنان والتقدير للشعب المصرى العظيم. وأشار إلى أنه «لا أحد يستطيع أن يثير الوقيعة بينه وبين الجمهور الأهلاوي الذي يعتبر نفسه واحدا منههم وأن ما أثير مؤخرا من بعض اللجان الإلكترونية، لن يستطيع الوقيعة بينه وبين جمهور الأهلي». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه كلمة للمصريين: «الرسالة وصلت؟» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.