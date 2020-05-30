شكرا لقرائتكم "كاف" يذكر الجماهير بسداسية الأهلى في شباك النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تذكير الجماهير بمباراة نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا التي جمعت الأهلى المصري والنجم الساحلى التونسي وانتهت بفوز الأحمر بستة أهداف مقابل هدفين نسخة 2017 . وكتب "كاف" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" :" الأهلي يجعلها ليلةً لا تُنسى ويصعد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا توتال 2017 بعد الفوز بسداسية على ضيفه النجم الساحلي". الجدير بالذكر أن الأهلى صعد إلى نهائى هذه النسخة ليقابل الوداد المغربي ويتعادل معه 1 - 1 فى مباراة الذهاب بالقاهرة ثم يخسر بهدف دون رد فى المغرب ويتوج الوداد باللقب. Advertisements



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