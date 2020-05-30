عمرو الجنايني يتحدث عن سيناريوهات عودة وإلغاء النشاط الكروي في مصر

صرح رئيس اتحاد الكرة، عمرو الجنايني، بأن هناك عدد من السيناريوهات الموضوعة لعودة النشاط الكروي في مصر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال الجنايني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس الجمعة، إن عودة النشاط الكروي متروك للدولة، مؤكداً أنه جاهز للعودة في حال أقرت الدولة المصرية بذلك.

وأضاف: "وضعنا العديد من السيناريوهات للموسم الحالي سواء الخاصة بالاستكمال أو الإلغاء، لكن القرار النهائي سيكون في يد الحكومة".

وأردف الجنايني: "قرار العودة لا يعني استكمال الموسم ولا يعني الإلغاء أيضًا، حيث أن الأمر سيحتاج لدراسة العديد من الأمور، أهمهما كثرة البطولات الخارجية في العام المقبل".

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وأشار إلى أن هناك عدداً من البطولات سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة وهي ما تستلزم عليه ارتباطات دولية يجب التعامل معها، خاصة بطولتيّ تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم ودوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وأضاف الجنايني أنه في حالة عودة النشاط الكروي سيتم تحديد ملاعب بعينها، موضحاً أنه من الصعب اللعب على كل الملاعب، وذلك لتقليل الحركة في ظل الظروف الحالية.

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بالقول: "هناك رغبة لدى الجميع لعودة النشاط الكروي، إلا أن الظروف لم تقتض بذلك فإننا سنسلم للأمر الواقع."

يشار إلى أنه تم إيقاف الدوري المصري بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث كان الأهلي متصدراً جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب الوصافة، بينما يحل فريق بيراميدز في المركز الثالث بـ32 نقطة بعد خوضهما 18 مباراة، بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الرابع بـ31 نقطة بعد خوضه 16 مباراة.