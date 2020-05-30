بطولة فرنسا: الاتفاق مع "بي ان" لدفع حقوق البث التلفزيوني الدولي

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باريس: أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة التوصل إلى اتفاق مع شبكة "بي إن سبورتس" القطرية لدفع المتوجب عليها مقابل البث التلفزيوني الدولي لمنافسات دوري الدرجة الأولى الذي تم إنهاؤه بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقدّر مصدر مقرب من الملف المبلغ المتوجب دفعه، بـ16 مليون يورو.
أوضحت الرابطة في بيان "بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع +كانال بلوس+ و+بي إن سبورتس+ بشأن الحقوق السمعية البصرية محليا (داخل فرنسا)، يسمح هذا القرار بتسوية الحقوق المستحقة للمؤسستين الإعلاميتين على الرابطة عن موسم 2019-2020".
وقررت الشبكتان في أبريل الماضي تعليق دفع حقوق البث في فرنسا بعد توقف منافسات الدوري بسبب "كوفيد-19". وفي أواخر الشهر، توصلت الرابطة والأندية الى اتفاق مع "كانال بلوس" و"بي ان" لتسديد قيمة الحقوق للمباريات التي تم خوضها، بعد مفاوضات بين الشبكتين، ووفد من أربعة رؤساء لأندية من الدرجة الأولى، يتقدمهم القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "بي إن".
لكن الاتفاق الأول لم مسألة حقوق البث التلفزيوني الدولي، والتي تقدر بمبلغ 70 مليون يورو سنويا. وبحسب محضر اجتماع مجلس الرابطة في 20 مايو، كان "لا يزال يتعين التفاوض بشأن مبلغ لا يقل عن 16 مليون يورو في عقد الحقوق الدولية".
يتوافق هذا المبلغ مع عدد المباريات التي سبق لعبها، وفقا لما أفاد مصدر مقرب وكالة فرانس برس.
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