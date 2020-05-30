شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أحلام مشاهير الكرة فى عالم الطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته، ”الخليج 365” وجه سؤالا لنجوم الرياضة وهو: لو كنت مغنيا كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟، ووجدنا أنهم يحبون أنواع مختلفة من الفن منهم من يحب الطرب الهائ وآخر يميل إلى اللون الشعبى ومنهم من تجمعهم صداقات بنجوم من المطربين حتى عشقوا شخصياتهم وتمنوا أن يصبحوا مثلهم، ويرصد ”الخليج 365” أحلام مشاهير الكرة فى عالم الطرب خلال التقرير التالى:

تمنى عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، أن يكون مثل محمد الحلو أو هانى شاكر أو محمد حماقي، مشيرا إلى أنه يحبهم جميعا ويستمتع بفنهم، فضلا عن الصداقة التى تجمعهم به.

أما محمد اليمانى، نجم منتخب مصر والزمالك والإسماعيلى السابق، فتمنى أن يصبح عمرو دياب، مشيرا إلى أنه يعشق كل أغانيه والفن الذى يقدمه والنجاح الذى حققه عبر تاريخه.

أما عمرو جمال، نجم الأهلى المعار إلى نادى طلائع الجيش، فتمنى أن يصبح مثل محمد حماقى الذى يعشق كل أغانيه وألبوماته.

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أما محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، فقال إنه يحب الكينج محمد منير كثيرا و نوع الغناء الذى يقدمه لجماهيره.

بينما أمير عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدرب نادى مصر الحالى فتمنى أن يكون مثل محمد محيى.

أما ياسر ضوان نجم الأهلى السابق فتمنى أن يكون المطرب محمد فؤاد.

بينما قال محمد عبد الغنى مدافع الزمالك أنه كان يتمنى أن صبح النجم حسن الأسمر، نظرا لحبه للون الشعبى.