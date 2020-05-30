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أشهر أحلام مشاهير الكرة فى عالم الطرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته، ”الخليج 365” وجه سؤالا لنجوم وهو: لو كنت مغنيا كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟، ووجدنا أنهم يحبون أنواع مختلفة من الفن منهم من يحب الطرب الهائ وآخر يميل إلى اللون الشعبى ومنهم من تجمعهم صداقات بنجوم من المطربين حتى عشقوا شخصياتهم وتمنوا أن يصبحوا مثلهم، ويرصد ”الخليج 365” أحلام مشاهير الكرة فى عالم الطرب خلال التقرير التالى:

 

 

عبد الحميد بسيونى

 

تمنى عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق المدير الفنى الحالى لفريق طلائع الجيش، أن يكون مثل محمد الحلو أو هانى شاكر أو محمد حماقي، مشيرا إلى أنه يحبهم جميعا ويستمتع بفنهم، فضلا عن الصداقة التى تجمعهم به.

 

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محمد اليمانى

 

أما محمد اليمانى، نجم منتخب مصر والزمالك والإسماعيلى السابق، فتمنى أن يصبح عمرو دياب، مشيرا إلى أنه يعشق كل أغانيه والفن الذى يقدمه والنجاح الذى حققه عبر تاريخه.

 

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عمرو جمال 

 

أما عمرو جمال، نجم الأهلى المعار إلى نادى طلائع الجيش، فتمنى أن يصبح مثل محمد حماقى الذى يعشق كل أغانيه وألبوماته.

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محمد عمارة

 

أما محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، فقال إنه يحب الكينج محمد منير كثيرا و نوع الغناء الذى يقدمه لجماهيره.

 

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أمير عزمى مجاهد 

 

بينما أمير عزمى مجاهد  نجم الزمالك السابق ومدرب نادى مصر الحالى فتمنى أن يكون مثل محمد محيى.

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ياسر رضوان

 

أما ياسر ضوان نجم الأهلى السابق فتمنى أن يكون المطرب محمد فؤاد.

 

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محمد عبد الغنى 

 

بينما قال محمد عبد الغنى مدافع الزمالك أنه كان يتمنى أن صبح النجم  حسن الأسمر، نظرا لحبه للون الشعبى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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