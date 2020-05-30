شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شيكابالا ينسجم مع حفل محمد منير ويردد "حدوتة مصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على متابعة حفل المطرب محمد منير، الذى قدمه "لايف" من داخل منزله، وهو الحفل الذى يأتى ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" تنفيذا للتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا المستجد، وكان الكينج بدأ حفله الغنائى، بأغنية "وسط الدايرة"، بعد أن قدم فرقته الموسيقية، كما قدم دينا الوديدى ونوران أبو اطلب وأحمد زيزو، الذين شاركوه فى ترديد الأغنيات خلفه.

ونشر شيكابالا عبر استورى صفحته الرسمية على اإنستجرام، مقطع فيديو خلال متابعته لحفل محمد منير من منزله، وظهر انسجام الفهد الأسمر مع الحفل وخاصة أغنية "حدوتة مصرية"، والتى قام اللاعب بترديد كلماتها مع الكينج، لاسيما وأن الأخير انهمر فى البكاء فى نهاية الأغنية متأثرًا بكلماتها.

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منير أجرى عدة بروفات للحفل الذى يُبث من منزله فى العاشرة مساء الجمعة، بالتعاون، وذلك بمشاركة مجموعة من أعضاء فرقته الموسيقية، وهم: شريف نور "كيبورد وقيادة الفريق"، حازم عبد القادر "درامز"، نور عاشور "ساكسفون"، اوسو "ليد جيتار" ، وأحمد نظمي "باص جيتار".ويقدم منير للمرة الأولى إحدى أغانيه بمشاركة الملحن وعازف الجيتار سامر جورج.

وكان الكينج محمد منير أجرى جراحة دقيقة فى العظام وكللت بالنجاح التام ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا.