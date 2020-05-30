شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا نية لتشكيل مجلس تحكيم لإدارة شئون الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لا نية لتشكيل مجلس تحكيم يضم مجموعة من كبار خبراء التحكيم مثل جمال الغندور وأحمد الشناوى لإدارة شئون الحكام خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مع استئناف النشاط الرياضى وعودة التدريبات يوم 15 يونيو المقبل كخطوة لعودة الدورى الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أنباء ترددت حول وجود نية لدى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لتشكيل مجلس تحكيم فى ظل صعوبة اختيار رئيس جديد للجنة الحكام بعد استقالة جمال الغندور، وهو ما رفضته اللجنة الخماسية بالجبلاية وأكدت عدم صحته، لاسيما وأن اللجنة الخماسية استقرت على استمرار وجيه أحمد وعزب حجاج فى رئاسة اللجنة لنهاية الموسم.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

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وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.

طالبت أندية الدورى الممتاز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بالتواصل مع وزير الشباب والرياضة لتحمل جزء من تكلفة الإجراءات الطبية التى سيتم تطبيقها حال عودة التدريبات 15 يونيو، لاسيما أن الأندية تعانى من أزمة مالية حالية بسبب جائحة كورونا وتوقف النشاط منذ أكثر من شهرين، ومن المقرر أن ينقل اتحاد الكرة وجهة نظر الأندية لوزير الرياضة فى اجتماعهم به بعد إجازة عيد الفطر المبارك .