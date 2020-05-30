شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعى الحكم السابق سامح زيتون بعد وفاته متأثرا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الحكم السابق سامح زيتون الذى وافته المنية مساء الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت اللجنة الخماسية فى بيان: "تنعى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وجميع العاملين بالاتحاد الحكم سامح زيتون بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ولأسرته خالص العزاء".

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وتوفى مساء الجمعة سامح زيتون الحكم السابق بمنطقة المنوفية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل الصحي بمستشفى حميات منوف، عقب تدهور حالته الصحية منذ يومين، بعد أن شعر بآلام حادة تم على إثرها عمل التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس وعدم استجابته للعلاج.

يذكر أن سامح زيتون أحد الحكام الشباب بمنطقة المنوفية له تجربة فريدة بتطبيق تقنية الفار خلال مباريات دوري مراكز الشباب الماضية، فضلا عن رئاسته للجنة الشباب بحزب الوفد بالمحافظة بخلاف رئاسته لعدد من الجمعيات الخيرية وسعيه الدائم لمساعدة المحتاجين في مقر إقامته بقرية منوف.