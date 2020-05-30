بعد مخالفة اللوائح.. الأهلي يغرم أجايي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق الكرة بالفريق الأحمر.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فإن قرار تغريم أجايي جاء بعدما خالف اللاعب لوائح النادي على خلفية ظهوره الإعلامي دون الحصول على إذن.

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وكان عبد الحفيظ، أعلن في وقت سابق منع ظهور أي لاعب من الفريق الأول في أي برامج تليفزيونية أو إذاعية في الفترة المقبلة.

قرار عبد الحفيظ تم اتخاذه في الفترة الماضية حيث سيتم الحظر إعلاميًا على لاعبي الفريق لأجل غير مسمى بعد أن منح مدير الكرة الفرصة الكافية للاعبين للظهور في وسائل الإعلام المختلفة طوال الفترة الماضية.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.