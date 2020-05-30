محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الجمعة 29 مايو 2020.
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كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. عاشور يوجه رسالة لتركي آل الشيخ.. وفيدرير الأعلى دخلا في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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