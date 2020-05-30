اتحاد الكرة: عودة النشاط رغبة الجميع.. ولدينا سيناريوهات عديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بأن عودة النشاط تمثل رغبة بالنسبة للجميع، لكنه أكد أن جدول الموسم المقبل سيكون مزدحم، ولابد أن ينتهي قبل الأولمبياد بشهر كامل.

وقال الجنايني في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "عندما تعلن الدولة عن الموافقة على استكمال النشاط الكروي سوف نستكمل الدوري، لكن إذا كان هناك قرار أخر فلدينا سيناريوهات لكل الأحداث الممكنة."

وتابع: "لدينا ارتباطات دولية كثيرة الموسم المقبل، تصفيات إفريقيا، تصفيات كأس العالم، ارتباطات دولية، وحدث هام للغاية يجب انهاء الموسم المقبل قبل 21 يونيو بشهر كامل من أجل الاستعداد للأولمبياد."

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وأضاف: "لدينا العديد من السيناريوهات الخاصة بالفترة المقبلة وعندما تتخذ الدولة القرار سيكون هناك السيناريو المناسب."

وأردف: "عندما نعود لن نتمكن من العودة إلى اللعب في كل الملاعب، وهناك مشروع كبير يجب أن يتم العمل عليه، يجب أن تكون المباريات بملاعب محددة ومعايير محددة، وأماكن للتدريب وفنادق، هذا مشروع كبيرة للغاية."

واختتم قائلًا: "ما أريد التأكيد عليه هو أن العودة هي رغبة الجميع، إلا إذا كانت الظروف لا تسمح بهذا الأمر."