عضو الأهلي: على الدولة التدخل لعلاج فيروس "عجوز" وآخر "عيل مستجد" على الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة غامضة بعد الأحداث التي شهدتها الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة.

سراج كتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"بعيدًا عن الكورونا ربنا يحفظنا ويسلمنا منها جميعًا في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج".

وأضاف :"الفيروسات دي بتنشر فتن وقرف ومشاكل طول الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر".

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وتابع :"أنا واحد مرضاش بإحداث أي نوع من أنواع الفتنة بينهم بأي شكل من الأشكال،إحنا في النهاية ولاد بلد واحدة، نختلف أه نهزر مع بعض أه، لكن تطاول وأذى ده منبوذ ومرفوض بالنسبالي من الجانبيين".

وأكمل عضو الأهلي رسالته الغامضة، قائلاً :"المشكلة إن الفيروسات دي مختلفة عن الكورونا في حاجة وهيّ إن لها علاج بس العلاج لازم يجي من الدولة ويكون جذري الدولة اللي أنا بحترمها وبقدرها".

وأنهى :"عشان محدش يزايد عليا أنا ابن مؤتمر الشباب ودايمًا بكون فخور بده وظهوري الأول هناك في ٢٠١٦ وعرضي لأفكاري كان دفعة ونقلة ليا في أمور تانية كتير مؤتمر شباب مصر اللي كله طموح وتفاؤل وفكر ونقاء مش أجواء عشوائية وفتن وبلطجة تعوق الواحد عن أهدافه وطموحه الحقيقي لرفعة بلده وناديه المفضل اتمني يكون في مستمع لأن فاض الكيل...اللهم بلغت اللهم فاشهد".