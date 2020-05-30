إدارة الأهلي تتدخل لحماية مُشجع من بطش مرتضى منصور

تدخل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي “محمد سراج الدين” لحماية أحد مشجعي الفريق، عقب تلقيه تهديدات من جانب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وجاء تدخل محمد سراج الدين بعدما استنجد مُشجع يُدعى “عمرو محمد” بالمسؤولين في الدولة المصرية عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، خوفًا من بطش رئيس الزمالك الذي قام بنشر فيديو تم تصويره للمشجع تحت التهديد وهو يعتذر له ولنجله “أمير مرتضى منصور“.

وطلب مشجع الأهلي من المسؤولين في مصر بحمايته من التهديدات التي يتلقاها من جانب رئيس الزمالك، مؤكدًا أنه أجبر على تسجيل فيديو الاعتذار لمرتضى منصور ونجله بعد مواجهته لوابل من التهديدات هو وأسرته.

وأنصتت إدارة الاهلي لمشكلة المشجع، وقررت التدخل عن طريق عضو المجلس “محمد سراج الدين” والذي قام بتهدئة المشجع في تعليقه، قبل التأكيد على أن حل المشاكل الراهنة التي تعاني منها الرياضة المصرية يبقى في يد الله عز وجل، ثم طلب الرقم الخاص بالمشجع لإيجاد طريقة لحمايته من تهديدات منصور.

وشدد سراج الدين على دعمه لمشجع الأهلي، وطالبه بعدم الخوف والقلق، وأنه سيتواصل معه من أجل التدخل وحمايته في وقت قريب.

واشتهر المشجع الأهلاوي بالظهور عبر الفيديوهات المصورة من خلال حسابه على موقع التواصل “فيسبوك” وبالحديث في الأمور الكروية بشكل ساخر خاصةً عن الزمالك.

فيروس محلي وأجنبي أقوى من الكورونا

لم يكتف محمد سراج الدين بتواصله مع المشجع لحمايته من مرتضى منصور، وذهب نحو التحدث عن الفرق بين الفيروسات البشرية والفيروسات المُعدية عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك بعد عدة دقائق.

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وحرص سراج الدين على عدم ذكر اسماء خلال حديثه، إلا أن تدخله لحماية المشجع من مرتضى منصور يُفسر هوية الفيروس المحلي الذي ذكره أثناء حديثه المطول عن أهمية تدخل الدولة لحماية الرياضة المصرية، بينما تبقى هوية الفيروس الأجنبي مجهولة لمَن لم يُتابع فيسبوك صباح أمس الجمعة.

وقال سراج الدين “بعيدًا عن الكورونا، الله يحفظنا ويسلمنا منها جميعًا، هناك فيروس عجوز موجود منذ زمن في قطاع الرياضة المصرية، وهناك فيروس آخر مُستجد من الخارج، تلك الفيروسات تنشر فتن ومشاكل طوال الوقت في الرياضة وبين الناس وبين أكبر جمهورين في مصر، وأنا أحد تلك الجماهير”.

وأضاف “لا أرضى بإحداث أي نوع من أنواع الفتنة بين الجمهور بأي شكل من الأشكال، نحن في النهاية أولا بلد واحد، نختلف ونمزح معًا ولكن نتطاول أو نتسبب في أذى، هذا أمر منبوذ ومرفوض بالنسبة لي من الجانبين”.

وواصل “المشكلة أن تلك الفيروسات مختلفة عن فيروس الكورونا في شيء واحد، وهي أن لها علاج، لكن العلاج يجب أن يأتي من الدولة، ويكون جذري من الدولة التي أحترمها وأقدرها”.

وأوضح “كي لا يُزايد أحد عليّ، أنا ابن مؤتمر الشباب ودائمًا ما أكون فخور بذلك، وظهوري الأول هناك يرجع إلى عام 2016، وعرضي للأفكار كان دفعة ونقلة بالنسبة لي في أمور أخرى كثيرة. مؤتمر شباب مصر الذي كله طموح وتفاؤل وفكر ونقاء، ليس أجواء عشوائية وفتن وبلطجة تعوق الفرد عن أهدافه وطموحه الحقيقي لرفعة بلده وناديه المفضل”.

وختم قائلاً “أتمنى أن يكون هناك مُستمع لأن فاض الكيل، واللهم بلغت اللهم فاشهد”.