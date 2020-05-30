الإنتر مُصمم على ضم نجم أساسي من برشلونة مقابل لاوتارو مارتينيز

تبقى محاولة برشلونة للتعاقد مع مهاجم إنتر “لاوتارو مارتينيز” مستمرة، حيث يحاول النادي الكتلوني الآن إتمام الصفقة قبل نهاية يوليو، وفق مصادر “موندو ديبورتيفو”.

يريد برشلونة محاولة تقليل تكلفة المهاجم الأرجنتيني من خلال تضمين لاعبين في الصفقة، وبالتالي ظهرت أسماء مثل جونيور فيربو وأرتورو فيدال، ولم يبد أي منهم إغراءًا بشكل خاص لفريق “أنطونيو كونتي”، الذي يتطلع إلى التحسين والتحدي مرة أخرى والحصول على نجوم أعلى قيمة.

وذكرت “إلموندو” اليوم أن المدافع الفرنسي “كليمنت لينجليه” لفت انتباه فريق مدينة ميلانو، وكان المدافع المتألق مثيرًا للإعجاب في كتلونيا منذ انضمامه من إشبيلية في يناير 2018.

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الأمر الغريب هو أن المدير الرياضي للإنتر يقول إن اهتمامهم بقلب الدفاع يعتمد على فكرة بقاء “ميلان سكرينيار” ، صخرة دفاعهم الحالية، وإن كان سيذهب في الاتجاه الآخر للانضمام إلى برشلونة مع لاوتارو.

هذا يعني أن اثنين من أفضل لاعبي الفريق يتحركون دفعة واحدة، من الصعب أن نتخيل أي طريقة يمكن أن بتحمل بها برشلونة الصفقتين هذا الصيف، حتى لو قاموا بالتخلي عن لينجليه، فسيتجاوز المبلغ المطلوب حاجز الـ100 مليون يورو.

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