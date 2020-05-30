رئيس الكاف يصفع الترجي بشهادة صادمة أمام المحكمة الرياضية

فجّر رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “أحمد أحمد” مفاجأة مدوية أثناء الإدلاء بشهادته أمام هيئة التحكيم في المحكمة الرياضية الدولية، التي تنظر هذه الأيام في قضية إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي.

وكشفت مصادر عن تفاصيل الشهادة التي أدلى بها رئيس الكاف بها اليوم الجمعة 29-5-2020، أمام المحكمة الرياضية عن طريق محادثة “فيديو كونفرانس”.

وقال أحمد أحمد بإنه قد تعرض لضغوطات غير عادية من جانب رئيس نادي الترجي التونسي لإلغاء المباراة وإعلان الوداد مُنسحبًا بعد اعتراض لاعبوه على الحكم بكاري جاساما لعدم احتكامه لتقنية VAR في لعبة هدف غير مُحتسب للاعب وليد الكرتي.

وتحجج الحكم بتعطل “تقنية VAR” في الدقيقة 62 ولهذا قرر الأخذ برأي حكم الراية الذي أشار إلى تسلل وليد الكرتي، وهو القرار الذي أثبتت الإعادة التلفزية عدم صحته، حيث كان اللاعب الدولي المغربي في وضعية قانونية لحظة تلقيه الكرة العرضية التي ضربها برأسه في الشباك ليعدل النتيجة 1/1 وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

التهديد بثورة!

أكد أحمد أحمد خلال شهادته أن مسؤولي الترجي التونسي قد أخلوا بكافة المعايير التنظيمية للقاء الإياب الذي استضافه على الملعب الأولمبي في رادس.

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وكشف رئيس الكاف – حسب ما نقلته صحيفة المنتخب المغربية – عن تعرضه لتهديدات من قبل رئيس الترجي حمدي المؤدب حين أخبره بقرب اندلاع ثورة داخل أرض الملعب في حالة عدم إعلان فوز فريقه بلقب البطولة، وهذا ما أجبره (أحمد أحمد) على تسليم الكأس للفريق التونسي، تحت ما أسماه “الضغط والتهديد”.

وتسلم الترجي الميداليات الذهبية وكأس البطولة في ملعب رادس واحتفل مع جمهور الفريق قبل استكمال الشوط الثاني من المباراة، بينما رفض الوداد تسلم الميداليات الفضية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عدم اعتبار الوداد منسحبًا بقرار من لجنة الطواريء بعد اجتماعها في العاصمة الفرنسية باريس نهاية شهر يونيه 2019، مع اتخاذ قرار باعادة المباراة مجددًا، وسط اعتراضات شديدة من مسؤولي الفريق التونسي الذي لجأ إلى المحكمة الرياضية، والتي قررت في وقت سابق عدم صحة قرار الكاف، وطالبت لجنة الإنضباط التابعة للكاف بمراجعة القرار، وهو ما حدث بالفعل، ليتم إعلان انسحاب الوداد وتتويج الترجي بشكل رسمي في مطلع شهر أغسطس 2019.

ولم يستسلم الوداد لما أقرته لجنة الإنضباط التابعة للكاف والذي أكدت صحته المحكمة الرياضية، وقرر الطعن على قرار لجنة الانضباط ولجأ للمحكمة الرياضية من جديد، ليتم نظر في القضية مرة أخرى هذا الشهر، ومن المنتظر أن يصدر الحكم غدًا السبت حسب ما أكدته الصحافة المغربية.