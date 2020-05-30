وفاة حكم كرة قدم مصري بفيروس كورونا

توفي سامح زيتون أحد حكام كرة القدم بمحافظة المنوفية المصرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" داخل مستشفى حميات منوف.
وكان سامح زيتون، يبلغ من العمر 38 سنة، ويعمل نائبا لرئيس لجنة الشباب بحزب الوفد بأمانة محافظة المنوفية.
وسادت حالة من الحزن على أهالي محافظة المنوفية عقب الإعلان إثر وفاة الشاب الذي كان يتميز بحسن الخلق ومساعدة الآخرين.
وتوقف توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مطلع مارس الماضي، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا.
المصدر: وكالات
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