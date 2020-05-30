رياضة | يوفنتوس يقترب من صفقة كبرى مع برشلونك

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من صفقة كبرى مع برشلونك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع نادي برشلونة الإسباني، في ظل رغبة اليوفي في الحصول على خدمات بعض لاعبي الفريق الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس يستهدف التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للبرسا وبات قريبا من مغادرة "كامب نو" نهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي يوفنتوس يسعي لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة، للحصول على خدمات الثنائي عثمان ديمبلي، وأرتور فيدال، مقابل انتقال ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو إلي النادي الكتالوني هذا الصيف.

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يذكر أن نادي يوفنتوس كان يريد التعاقد مع آرثر ميلو لاعب وسط البرسا مقابل انتقال بيانيتش للنادي الكتالوني، ولكن مسئولي البرسا رفضوا التفريط في اللاعب البرازيلي هذا الصيف، لذا وجهت إدارة اليوفي بوصلة التعاقدات الصيفية نحو عثمان ديمبلي لضمه في صفقة تبادلية مع برشلونة.

وأشارت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس لا يريد شراء "ديمبلي" بشكل نهائي، ولكنه يرغب في الحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وذلك خوفًا من الإصابات المتكررة للاعب والتي عاني منها بشكل كبير مع برشلونة وأثرت على مستواه الفني.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي يوفنتوس للدخول في مفاوضات مع برشلونة خلال الفترة المقبلة لحسم هذه الصفقة التبادلية بشكل رسمي، خاصة وأن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع ميراليم بيانيتش هذا الصيف وذلك قد يسهل إتمام الصفقة.