رياضة | كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر "باتريس كارتيرون" المدير الفني لنادي الزمالل على قائمة الراحيلن عن القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري.

ودارت العديد من التقارير الصحفية حول بعض لاعبي نادي الزمالك للرحيل خلال الصيف المقبل، بعضهم لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق خلال موسمه الأول، والبعض الآخر استنفذ جميع الفرص التي أتيحت له مع الفريق.

كما تم ترشيح أكثر من لاعب ضمن اللاعبين المعارين للرحيل بشكل نهائي عن الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد عدم ظهورهم بمستوى جيد يؤهلهم للعودة مجدداً للقلعة البيضاء.

ويسلط لكم الخليج 365 الرياضي الضوء من خلال هذا التقرير، على اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء، وفقاً لرؤية كارتيرون.

إسلام جابر

ظهر لاعب الداخلية السابق في مباريات قليلة مع الزمالك هذا الموسم معظمها كبديل، ومع تألق الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، قد يغادر النادي خلال الفترة المقبلة، ربما على سبيل الإعارة.

كريم بامبو

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يتشابه موقفه بشكل كبير مع إسلام جابر، حيث لم يظهر في العديد من المباريات مع الزمالك محلياً وأفريقياً، على الرغم من الأمال التي عقدتها جماهير القلعة البيضاء عليه، عند انضمامه من النادي الإسماعيلي.

محمد حسن

لم يحظى بفرص عديدة للمشاركة مع الزمالك في ظل غياب محمود عبد العزيز للإصابة، كما فشل في حجز مكانه في الفريق عند غياب طارق حامد أو فرجاني ساسي، حيث فضل كارتيرون الدفع بأحمد سيد زيزو في مركزه.

عمر السعيد

أدى تألق مصطفى محمد في مركز رأس الحربة لتراجع فرص مشاركة نجم الإنتاج الحربي السابق، وسيؤدي تعاقد الزمالك مع رأس حربة جديد لتقليص حظوظه بالبقاء داخل النادي مستقبلاً.

كابونجو كاسونجو

مع ارتباط الزمالك بعدة لاعبين أجانب، لا سيما في مركز قلب الهجوم، سيؤدي ذلك لا محالة لرحيل النجم الكونغولي العائد من إعارة فاشلة مع نادي الوداد البيضاوي المغربي.

كما يعد بعض معاري الفريق غامضاً حتى الآن، على رأسهم أحمد رفعت ورزاق سيسيه المعارين لنادي الإتحاد السكندي، ومعروف يوسف المعار للمقاولون العرب،والمغربي حميد أحداد المعار لنادي الرجاء البيضاوي المغربي.