رياضة | عاجل- رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- رسالة غامضة من تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربيةالسعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق والحالي لألميريا الإسباني، محادثة بين أشرف فهمي وأحمد طه أدمن صفحة أهلي تي في والتي طالب فيها فهمي بالهدوء في هذه الفترة تجاه الهجوم على آل الشيخ.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" تسجيل للمحادثة بين كلا الطرفين وكتب قائلا :"أسلوب رخيص زي رخص اللي بيديهم التعليمات".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد شن هجومًا بالأمس على إدارة الأهلي في رسالة غير مباشرة بسبب تجاهلهم على إحدى اقتراحاته الخاصة بمهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الأهلي، حيث كتب :"اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال".