رياضة | خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن صفقته الأهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن صفقته الأهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، لإنهاء الحصول على خدمات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 15 من نفس الشهر، حيث يبلغ قيمته 111 مليون يورو.

وأضافت: "برشلونة يرغب في الإنتظار حتى يصبح لاوتارو دون شرط جزائي، وبعدها سيجبر الإنتر على التخلي عن اللاعب مقابل مبلغ مناسب".

واختتمت: "في حال دفع أحد الأندية قيمة الشرط الجزائي، فإن اللاعب سيرفض المغادرة، في حين أن برشلونة مستعد لدفع 70 مليون يورو بالإضافة الى بطاقة أحد لاعبيه".