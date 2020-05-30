رياضة | جيرالدو يرفض الرحيل إلى الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يرفض الرحيل إلى الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي منح الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق الأنجولي جيرالدو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة تونس الرقمية إلى أنّ اسم جيرالدو ارتبط بمفاوضات جدية مع النجم الساحلي التونسي تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة التونسية أن الأنجولي جيرالدو رفض الرحيل إلى الدوري التونسي في الفترة المقبلة.

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وأفادت الصحيفة التونسية بأن أحد وكلاء اللاعبين عرض جيرالدو على مسئولي النجم الساحلي ورحبوا بالعرض المقدم لهم إلا أن النجم الأنجولي رفض اللعب في الدوري التونسي.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن وكيل النجم الأنجولي كشف أن النجم الساحلي كان يرغب في التعاقد معه في الفترة الماضية وذلك لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل تحديدًا في ظل اقتراب رحيله عن الأهلي.

وكشفت الصحيفة التونسية أن النجم الأنجولي رفض فكرة اللعب في تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلي الذي لم يرتقي لمرحلة الجدية ولم تتعدى المفاوضات مرحلة المحادثات الودية لكن جيرالدو رفض الفكرة من الأساس خاصة في ظل تلقيه عروضًا من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا الجنوبية.

ونوهت الصحيفة التونسية أن جيرالدو يمتلك عروضًا من أندية في الدول العربية ومن أمريكا الجنوبية وتحديدًا من البرازيل بالإضافة إلى عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولي وهو ما سيحسمه جيرالدو في الفترة المقبلة.