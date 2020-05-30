رياضة | اتحاد جدة يسعى لضم أحمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يسعى لضم أحمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول أحمد الشناوي حارس مرمى براميدز دائرة اهتمامات اتحاد جدة السعودي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية بأن مسئولي اتحاد جدة أعربوا عن رغبتهم في التعاقد مع الشناوي ليكون بديلاً للبرازيلي جروهي المتوقع رحيله عن قلعة الزعيم في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة طالب بضرورة تجديد التعاقد مع عساف قرني حارس مرمى الفريق لمدة موسم إضافي والإستعانة بخدمات حارس مرمى أجنبي إذا رفض الإبقاء على جروهي في قائمة الفريق.