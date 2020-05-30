رياضة | تحديد موعد الحكم في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد الحكم في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت محكمة التحكيم الرياضي الدولي "تاس" من إسدال الستار على قضية نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2019 والتي جمعت بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، وذلك بعدما حددت المحكمة موعد اصدار الحكم النهائي في هذه القضية المستمرة منذ عام تقريبًا.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية أن محكمة التحكيم الرياضي الدولي استمعت اليوم الجمعة لأقوال العديد من الأطراف في قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينهم أحمد أحمد رئيس الكاف والذي أكد تلقيه العديد من التهديدات من أجل حسم إجراءات التتويج بشكل سريع وإقصاء الوداد، وتم تهديده بأنه حال تعطيل عودة اللقاء، ثورة ستندلع في الملعب من قبل الجماهير الحاضرة.

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وأشارت التقارير أن المحكمة استمعت ايضا عبر تقنية الفيديو لشهادة الكونغولي كونستان أوماري، النائب الأول لرئيس “الكاف” والذي أكد خلالها على أقوال أحمد أحمد، كما استمعت المحكمة لشهادة الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي أدار المباراة النهائية بين الوداد والترجي، والموريتاني أحمد ولد يحيي مراقب المباراة.

وأكدت الوكالة الأمريكية أن محكمة التحكيم الرياضي "تاس" سوف تصدر حكمها النهائي بشأن قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، خلال الأسابيع المقبلة، لتغلق هذا الملف الذي شغل الشارع الكروي الإفريقي خلال الفترة الماضية..

وكان الوداد البيضاوي المغربي قد قام بتقديم شكوى لمحكمة التحكيم الرياضي بعد أن طالب الجهاز الفني للوداد بالرجوع إلى تقنية الفيديو، بعد إلغاء حكم المباراة الهدف الثاني لهم بداعي التسلل والتي على إثرها رفض الفريق المغربي استكمال المباراة ليعلن الجامبي بكاري جاساما إنهاء المباراة عند الدقيقة 60، وقرر الكاف منح اللقب للترجي التونسي.