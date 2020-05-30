رياضة | أول تتويج بعد كورونا.. ريد بول يتوج بطلًا لكأس النمسا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تتويج بعد كورونا.. ريد بول يتوج بطلًا لكأس النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريد بول سالزبورج لقب كأس النمسا للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه الساحق على أوستريا لوستيناو بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة بنهائي البطولة.

توج فريق ريد بول سالزبورج ببطولة كأس النمسا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على أوستريا لوستيناو 5 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وأنهى سالزبورج الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة 19 ودومينيك ستومبرجر، لاعب لوستيناو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني أضاف سالزبورج ثلاثة أهداف عن طريق نوا أوكافور وماجيد أشيمورو وسيكو كواتا في الدقائق 53 و65 و79 على الترتيب.

Advertisements

وتوج سالزبورج بلقب البطولة في الموسم الماضي بعد فوزه على رابييد فيينا 2 / صفر.

وهذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها سالزبورج بلقب الكأس.

وتأهل فريق سالزبورج لهذا الدور بفوزه على لاسك لينز 1 / صفر في الدور قبل النهائي، فيما تأهل أوستريا لوستيناو بعد فوزه على فاكير إنسبروك 1 / صفر.

وتستأنف بطولة الدوري النمساوي نشاطها في الثاني من يونيو المقبل، حيث توقفت المسابقة في منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.