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رياضة | ليفركوزن يهزم فرايبورج ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الألماني

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كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفركوزن يهزم فرايبورج ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق باير ليفركوزن فوزًا غاليًا على حساب مضيفه فرايبورج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد لفريق ليفركوزن في الدقيقة 53.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 56 نقطة ليحتل المركز الثالث مؤقتا، في انتظار نتائج باقي مباريات المرحلة التي تستأنف غدا السبت، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 38 نقطة في المركز الثامن.

يذكر أن منافسات الدوري الألماني تقام بدون حضور جماهيري، في إجراء احترازي لمواجهة تداعيات انتشار .

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