رياضة | يويفا يضع خطة جديدة لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر يويفا يضع خطة جديدة لاستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" برئاسة ألكسندر تشيفرين، لاستئناف بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي "يوروباليج" خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل توقفها بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني في تصريحات إذاعية "يرى اليويفا أنه يتعين إقامة دوري الأبطال والدوري الأوروبي بداية من دور الثمانية بمباراة واحدة في مكان واحد رغم أن شيئا لم يتأكد بعد".

وتابع "سيتم اتخاذ القرار في 17 يونيو المقبل، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية".

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة "تم تشكيل مجموعة عمل بمشاركة ممثلين من بطولات الدوري والأندية لبحث حلول وخيارات تتعلق بجدول البطولتين حتى يتسنى استكمال الموسم".

Advertisements

وتأجلت مباراة الذهاب في دور الـ 16 بالدوري الأوروبي بين خيتافي وإنتر ميلان بعد انتقادات واعتراضات على إقامتها في ميلانو التي كانت في هذا الوقت بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا.

كما تأجلت مباراة الذهاب في نفس الدور بين روما وإشبيلية، رغم إقامة بقية مباريات الذهاب الست في هذا الدور.

ولا يزال يتعين إقامة 4 من مباريات العودة في دور الـ 16 بدوري الأبطال، بعد صعود أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ولايبزيج، لدور الثمانية