رياضة | اجتماع طارئ بين لجنة التخطيط في الأهلي وفايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ بين لجنة التخطيط في الأهلي وفايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح لعقد اجتماع طارئ مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة البيضاء يوم الأحد القادم 31 مايو.

وترغب لجنة التخطيط بالأهلي للاجتماع بفايلر يوم الأحد لمناقشة العديد من الأمور الهامة داخل الفريق ومعرفة خطته المستقبله بالنسبة لتطوير الفريق الأول.

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كما ستناقش لجنة التخطيط مع فايلر موضوع الصفقات الصيفية واللاعبين الذين سيرحلون وبعض الأمور التي تخص الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأحمر في الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وستقوم لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بتقديم ملف كامل لكل ما حدث والأمور التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعها مع رينيه فايلر لوضع بعض الخطوط العريضه التي تخص الفريق.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أشار إلى احتمالية عودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري خلال الأيام القادمة ومن المتوقع عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في منتصف الشهر القادم.