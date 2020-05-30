رياضة | الكشف عن موقف إنتر ميلان من التعاقد مع لاكازيت

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف إنتر ميلان من التعاقد مع لاكازيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن موقف فريق إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع اللاعب الفرنسي الكسندر لاكازيت لاعب فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير حسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن لاكازيت ليس لديه نية في الانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة القادمة، وأنه سعيد مع فريقه ارسنال وفي البريميرليج.

وارتبط الكسندر لاكازيت في تقارير مع فريق إنتر ميلان ونادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي لاكازيت مع نادي أرسنال الإنجليزي في صيف موسم 2022.

وكان قد واجه لاكازيت أزمة في الفترة الأخيرة مع ناديه أرسنال بسبب اختراقه لقواعد الحجر المنزلي.