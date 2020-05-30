رياضة | الزمالك يرفض مهاجم النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفض مهاجم النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد مع الايفواري إسماعيل كوليبالي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن النادي لم يتفاوض مع الأساس مع كوليبالي، وأن بعض الوكلاء العرب هم من قاموا بعرض اللاعب على النادي.

وأضاف المصدر ذاته بأن المجلس تحفظ على التعاقد مع اللاعب بعد أزمته الشهيرة مع الأهلي وهروبه خلال الموسم الكروي من مصر، بداعي عدم راحته.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.