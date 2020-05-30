الامارات | إلغاء ماراثون بوسطن بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ماراثون بوسطن بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو ماراثون بوسطن وعمدة المدينة، أول من أمس، أن نسخة 2020، التي تم تأجيلها من 20 أبريل إلى 14 سبتمبر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قد ألغيت نهائياً، وسيُستعاض عنها بسباق افتراضي.

وقال عمدة بوسطن، مارتن وولش، على «تويتر»: «جمعية بوسطن الرياضية، بمساهمتنا ودعمنا، ارتأت أن استضافة النسخة الـ124 من ماراثون بوسطن هذا العام غير ممكنة لأسباب تتعلق بالصحة العامة».

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وأضاف: «لا توجد طريقة للحفاظ على شكل السباق التقليدي، دون حضور أعداد كبيرة من الناس»، مضيفاً: «في حين أن هدفنا وأملنا كانا احتواء الفيروس وإنعاش اقتصادنا، فإن تنظيم هذا النوع من الأحداث لن يكون مسؤولاً ولا واقعياً، في 14 سبتمبر أو في أي وقت من هذا العام».

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