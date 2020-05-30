الامارات | نتائج منتخب الفتيات أفضل من الشباب في بطولة آسيا للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منتخب الفتيات أفضل من الشباب في بطولة آسيا للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفوقت فتيات منتخب الشطرنج على الشباب في بطولة آسيا تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة «عن بعد»، وتستمر حتى الثالث من يونيو المقبل، وهي البطولة التي تقام للمرة الأولى على الشبكة العنكبوتية، ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

واحتلت لاعبة المنتخب الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، حنان خليل، المركز الرابع في مجموعاتها بعدما جمعت ست نقاط من أصل تسعة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحبة المركز الثالث ونقطتين عن المركز الأول، فيما جاءت زميلتها ريان محمد المازمي في المركز التاسع بعدما سجلت خمس نقاط في تسع جولات ثم احتلت فاطمة سيف آل علي المركز العاشر بالرصيد نفسه من النقاط.

في المقابل، لم يظهر لاعبو منتخب الشباب بالصورة المطلوبة، إذ تراجع عمار السدراني إلى المركز 22 فيما جاء محمد سعيد الليلي وسيف أحمد في مراكز متأخرة.

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من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدكتور سرحان المعيني في تصريحات صحافية أن «المشاركة في أي بطولة دولية أمر إيجابي للاعبين واللاعبات لأنها تزيد من مستوهم الفني وتوفر لهم الاحتكاك، إضافة إلى أنها ترفع معدل التنصيف الدولي لديهم بحصول أي لاعب ولاعبه على نقاط المشاركة».

وقال المعيني: «بعيداً عن النتائج التي حققها جميع لاعبي المنتخب في البطولة، وظهور حنان خليل في مركز متقدم، فإن سياسة الاتحاد لن تتغير بالاستمرار في المشاركة بالبطولات خاصة التي تقام على الشبكة العنكبوتية، نظراً لأنها لا تكلف الاتحاد تذاكر سفر ولا فنادق وسفر بعثة، أي أن البطولات تأتي إلينا».

وأضاف: «علينا أن نواصل المشاركات من أجل رفع مستوى لاعبينا والوصول بهم إلى الألقاب الدولية مثلما حصل عمران الحوسني على لقب أستاذ دولي أخيراً بمشاركته مع المنتخب في البطولة العربية بالأردن، وحصوله على المركز الأول».

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