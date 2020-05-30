الامارات | 4 أسئلة بانتظار الإجابة في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسئلة بانتظار الإجابة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تاريخ 17 يونيو موعداً مبدئياً لاستكمال منافساته، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويبدو ليفربول المتصدر بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقب ينتظره منذ 30 عاماً.

وفي حين سيكون تتويج ليفربول شبه محسوم مع تبقي تسع مراحل على نهاية الموسم، تبقى العديد من الأسئلة بحاجة لإجابات، لاسيما في ما يتعلق بهوية الفرق المؤهلة للمسابقتين القاريتين، أي دوري أبطال أوروبان ومسابقة الدوري الأوروبــــي (يوروبا ليغ)، والهبــــــــــوط إلى الدرجــــــة الإنجــــــليزية الأولى.

1 متى يرفع ليفربول الكأس؟

خاض ليفربول 29 مباراة من أصل 38 مقررة هذا الموسم، ويتصدر بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي له مباراة مؤجلة ضد أرسنال، ستقام في اليوم الأول للعودة، على ان تقام في اليوم ذاته مباراة ثانية مؤجلة تجمع أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

ورغم التأخير الذي فرضه «كوفيد-19»، فلا يتوقع أشد المتشائمين أن يكون للدوري هذا الموسم بطل غير ليفربول.

ويحتاج النادي الأحمر حسابياً إلى الفوز في مباراتيه الأوليين فقط، ليضمن اللقب الأول له في بطولة إنجلترا منذ عام 1990، بصرف النظر عما ستكون عليه نتائج سيتي.

وفي حال خسارة الأخير مباراته الأولى أمام ضيفه أرسنال، والمؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، سيكون فوز ليفربول في مباراته الأولى ضد غريمه إيفرتون كافياً لحسم اللقب.

وسيكون ليفربول أمام فرصة كسر أكثر من رقم قياسي هذا الموسم، لاسيما عدد النقاط الأكبر خلال الموسم (في رصيده 82 نقطة حالياً، بينما الرقم القياسي هو 100، وحققه مانشستر سيتي موسم 2017-2018)، والفارق الأكبر بين البطل وصاحب المركز الثاني (19 نقطة، حققه سيتي في الموسم ذاته).

2 من يتأهل للأبطال؟

عادة تخوض الأندية الإنجليزية معركة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للموسم المقبل من مسابقة دوري الأبطال، لكن ميدان هذه المعركة يتسع هذا الموسم ليشمل المركز الخامس أيضاً.

حالياً، تكمل أندية مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشلسي عقد المراكز الأربعة الأولى، علماً بأن الفارق بين تشلسي الرابع وأرسنال التاسع هو ثماني نقاط فقط، ما قد يؤشر إلى معركة منتظرة ستكون حامية الوطيس.

لكن ما سيكون في ذهن الأندية المنافسة هذا الموسم، هو قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) منع مانشستر سيتي من خوض مسابقاته للموسمين المقبلين، بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

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وفي ظل توقع بقاء سيتي ضمن المراكز الأربعة الأولى (يبتعد بفارق 12 نقطة ومباراة أقل عن الخامس مانشستر يونايتد)، ستتجه الأنظار إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، التي رفع إليها النادي الشمالي مسألة العقوبة التي فرضت عليه.

وفي حال أبقت «كاس» على العقوبة، سيتمكن النادي صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، من حجز مقعده في مسابقة دوري الأبطال، بدلاً من مانشستر سيتي (في حال لم ينهِ الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى).

3 من سيصعد.. ومن سيهبط؟

يحتل بورنموث، أستون فيلا، ونوريتش سيتي المراكز: 18 و19 و20 توالياً، المؤدية للهبوط إلى الدرجة الأولى.

وفي حين يبدو نوريتش (21 نقطة) أمام هبوط لا مفر منه، ستكون المنافسة محتدمة بين أكثر من فريق لتفادي الخروج من الدوري الممتاز. وتفصل أربع نقاط فقط بين صاحبي المركزين الخامس عشر (برايتون)، والتاسع عشر (أستون فيلا، وله مباراة مؤجلة).

كما يتساوى كلٌّ من وست هام (السادس عشر)، وواتفورد (السابع عشر)، وبورنموث، بالنقاط مع 27 نقطة.

4 كيف ستكون الجاهزية البدنية؟

يأمل عدد من اللاعبين التمكن من العودة بقوة إلى الملاعب، بعد غياب بسبب الإصابات في الفترة التي سبقت تعليق المنافسات.

ومن أبرز هؤلاء: قائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين، وزميله في توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، ونجما مانشستر يونايتد المهاجم ماركوس راشفورد، ولاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي غاب فترات طويلة في موسم 2019-2020.

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