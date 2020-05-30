الامارات | القضاء البرازيلي يعلق دفع غرامة نيمار إلى سلطات الضرائب

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء البرازيلي يعلق دفع غرامة نيمار إلى سلطات الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكم قاضٍ برازيلي بتعليق تسديد نجم كرة القدم نيمار دفعة بقيمة 14.7 مليون يورو لسلطات الضرائب في بلاده، تعود إلى الفترة التي سبقت انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني في 2013.

وأوضح القاضي، بمحكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو، أن قرار التعليق سيبقى قائماً «حتى إشعار آخر»، على خلفية أن المبلغ المطلوب دفعه من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، ليس محدداً بشكل واضح.

وبحسب التقارير الصحافية، تقدمت السلطات المحلية باستئناف للحكم.

وسبق للسلطات، في سبتمبر 2015، أن جمدت ما يصل إلى 188.8 مليون ريال برازيلي (43 مليون يورو، بحسب أسعار الصرف يومها)، من أصول اللاعب البرازيلي، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس.

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وفي عام 2017، توصل نيمار إلى اتفاق لحل هذه القضية، يقوم من خلاله بدفع 2.1 مليوني يورو إلى السلطات لإغلاق الملف. لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز الـ16 مليوناً، بحسب سعر الصرف حينها.

وانتقل البرازيلي من سانتوس إلى برشلونة في 2013، في صفقة انتقال أثارت جدلاً وشكاوى قضائية. وكشف النادي الكاتالوني أنه دفع 57.1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، في حين أن القضاء الإسباني يقدر المبلغ الذي دفع فعلياً بـ83.3 مليوناً.

القرار سيبقى قائماً «حتى إشعار آخر».

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