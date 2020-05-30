الامارات | لجنة سداسية لتأمين عودة تدريبات ومسابقات السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة سداسية لتأمين عودة تدريبات ومسابقات السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد السلة تشكيل لجنة سداسية تهدف إلى وضع توصيات تتعلق بالاشتراطات الصحية والعودة الآمنة للتدريبات والبرامج الزمنية لإعداد لاعبي الأندية وعدد الحصص التدريبية ونوعية التمارين في الفترة المقبلة، وذلك قبل عودة استكمال الدوري وفق الموعد المقترح في شهر أغسطس، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المرسلة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

جاء ذلك في الاجتماع التشاوري والتنسيقي الذي عقده اتحاد اللعبة أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، وحضره نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان، والمدير الفني للاتحاد الدكتور منير بن الحبيب، بالإضافة إلى المديرين الفنيين لأندية الرجال.

ويرأس لجنة تأمين عودة نشاط كرة السلة نائب رئيس الاتحاد عبداللطيف الفردان، وتضم في عضويتها الأمين العام للاتحاد سالم المطوع، ورئيس لجنة المسابقات أسامة قرقاش، بالإضافة إلى أعضاء في الاتحاد وممثل عن هيئة الصحة.

Advertisements

وقال نائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة عودة تأمين نشاط كرة السلة، عبداللطيف الفردان، في تصريحات صحافية، إن «الأندية هي جزء لا يتجزأ من منظومة العمل نحو تحقيق عودة آمنة للنشاط، وهو ما هدف إليه الاجتماع التنسيقي والتشاوري الذي جمع الاتحاد مع المديرين الفنيين لفرق أندية الرجال، وتم خلاله مناقشة آليات العودة الآمنة للتدريبات، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المرسلة من الاتحاد الدولي للعبة، وتوصيات الجهات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والرياضي، والمتعلقة بالمنوال التدريبي المتدرج، وآليات العودة الآمنة للتدريبات سواء خارج أو داخل الصالة».

وأوضح: «ستتولى لجنة تأمين عودة نشاط السلة، خلال الفترة المقبلة، توزيع إرشادات توضيحية عبر استخدام تقنيات الفيديو، حول الخطوات والآليات التي سيتم اتباعها والمستندة بالتوصيات المرسلة من الجهات الحكومية المعنية بالشأنين الصحي والرياضي من جهة، أو تلك المرسلة من قبل الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى تضمنها مواد توضيحية تتعلق بكيفية تعقيم الصالات والكرات وغرف الملابس قبل وأثناء التدريبات والمباريات».

يذكر أن اتحاد كرة السلة سبق أن أعلن مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي وبطولات الموسم الحالي، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، قبل أن يعمد على مدار الفترة الماضية لوضع الخطوط العريضة للعودة المحتملة لاستكمال ما تبقى من دوري موسم 2019-2020، ومن ضمنها استكمال دوري الرجال في منتصف شهر أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news