الامارات | الوحدة والوصل يتنافسان على اليوناني فيتفاتزيديس

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة والوصل يتنافسان على اليوناني فيتفاتزيديس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «غول فيلينيوز» اليونانية، أن الوحدة دخل في مفاوضات مع نادي أريس سالونيكا للتعاقد مع اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس بداية من الموسم المقبل، لينافس الوصل على لاعب الأهلي السعودي السابق.
وقالت الصحيفة: «إن أريس سالونيكا كان قد رفض عرضاً من الوصل، بلغت قيمته 1.5 مليون يورو، مقابل التعاقد بشكل نهائي مع اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس بداية من الموسم المقبل، وأن النادي اليوناني اشترط الحصول على مليوني يورو».
وأضافت: «هناك نادٍ ثالث من دوري الخليج العربي، أبدى رغبته في التعاقد مع فيتفاتزيديس»، لم تكشف عن اسمه.
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