الامارات | إيسايلا: وقّعت مع بني ياس.. وأنتظر رفع قيود الحجر المنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسايلا: وقّعت مع بني ياس.. وأنتظر رفع قيود الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، إنه وقع رسمياً عقداً مع شركة نادي بني ياس لكرة القدم لخلافة الألماني ونفريد شايفر، الذي قرر النادي عدم تجديد عقده، مؤكداً انه ينتظر في الوقت الحالي رفع القيود الخاصة بالحجر المنزلي المفروض على معظم الدول بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد المدرب في حديثه لموقع «ديجي أونلاين» الروماني: «وقعت عقداً رسمياً لكن لن يتم الإعلان عن أي شيء من جانبهم لأن لديهم حالياً عقداً سارياً مع المدرب الألماني ونفريد شايفر»، مضيفاً: «عقدي يستمر حتى 15 يونيو وعلينا أن ننتظر رفع القيود عن الحجر المنزلي الأسبوع القادم لنرى بعدها ما سيحدث».

وأضاف مدرب فريق الحزم السعودي السابق: «قررت البقاء في الخليج، لقد كانت لدي تجربة جيدة هناك وشعرت بالرضا، علي أن أكون صريحاً أنا أضع عائلتي أولاً، صحيح في رومانيا أشعر بأنني في المنزل وهو أمر جيد لكن ليست لدي عروض، حينما أمتلك عرض من الأندية الرومانية فسأبقى بكل تأكيد».

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