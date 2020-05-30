الامارات | البطل الأولمبي روديشا يتعرض للكسر

شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبي روديشا يتعرض للكسر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيضطر البطل الأولمبي والعالمي لسباق 800م، الكيني ديفيد روديشا، إلى الابتعاد عن التمارين لأربعة أشهر، وذلك بعد تعرضه لكسر في كاحله الأيسر، بحسب ما كشف الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية.

وقال فيكتور بارغوريا: «أجرينا العملية اليوم وسيمضي الليلة (في المستشفى). وستكون هناك فحوص أخرى»، قبل أن يضيف أن ابن الـ31 عاماً بحاجة إلى 16 أسبوعاً، للتعافي والعودة إلى المنافسات.

وتعرض الكيني، الفائز بذهبية أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، للكسر في 19 مايو، في مسقط رأسه كيلغوريس، غرب كينيا.

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ولم يتمكن حامل الرقم القياسي العالمي لسباق 800م (1:40.91 دقيقة)، من المشاركة في مونديال الدوحة الذي أقيم في سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في الركبة.

روديشا بحاجة إلى 16 أسبوعاً للتعافي، والعودة إلى المنافسات.

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